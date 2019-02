Zo'n tweehonderd huishoudens sinds vanochtend vroeg zonder water

Zo'n tweehonderd huishoudens aan de Paterswoldseweg en omgeving in de Groningse wijk Corpus den Hoorn zitten al sinds vrijdagmorgen zes uur zonder water.

De oorzaak is een lekkage in de waterleiding.

Waterwagen

Waterbedrijf Groningen heeft om 17:00 uur een waterwagen geplaatst op de hoek van Rode Kruislaan en de Paterswoldseweg. Daar konden gedupeerden drinkwater halen.

Troebel water

De reparatie is in volle gang en het waterbedrijf verwacht dat iedereen rond 21:00 uur weer water heeft. Het water kan dan eerst troebel zijn, 'maar dat is niet schadelijk voor de gezondheid', zo staat op de website van Waterbedrijf Groningen.

Het waterbedrijf raadt mensen aan de kranen in huis nog even dicht te houden. 'Na een half uur is dat troebele water meestal wel uit de hoofdleidingen verdwenen.'