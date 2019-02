'In mijn hoofd zie je alle breuken van het Groninger gasveld'

In het Groninger provinciehuis is vanaf deze week voor iedereen de tentoonstelling De bevingen van binnen te zien. Daarvoor zijn tal van betrokkenen uit het aardgasdossier geportretteerd.

Twee hoofdrolspelers ontbreken, zegt fotograaf Sake Elzinga: 'We hadden gehoopt op Henk Kamp en Eric Wiebes. Maar dat is niet gelukt.'

Alle breuken van het gasveld

Veel anderen werkten wel mee aan de tentoonstelling. Onder hen onder meer actievoerder Jan Dales, cabaretier Freek de Jonge, RTV Noord-journalist Goos de Boer en oud-burgemeester Albert Rodenboog.

Wanneer Rodenboog gevraagd wordt om zijn eigen foto te omschrijven, reageert hij met: 'Als je naar dat voorhoofd van mij kijkt, zie je bijna alle breuken van het Groninger gasveld.'

Indringend aangekeken

Hans Alders, voormalig Nationaal Coördinator Groningen, staat ook op de foto. 'Dat is een mooie beschrijving', reageert hij op Rodenboog. 'Het is heel indringend, omdat de foto's zich richten op de ogen. Je wordt heel indringend aangekeken.'

'Je ziet op de foto's welke impact het dossier heeft op de mensen', vult Rodenboog aan. 'Dat hebben ze heel goed weergegeven.'

Verhalen komen binnen

Ook voor fotograaf Sake Elzinga was het project bijzonder. 'Je neemt er de tijd voor, want mensen willen hun verhaal kwijt', zegt hij. 'Dat komt soms letterlijk en figuurlijk binnen. Van een paar verhalen had ik ook echt wel last. Die blijven je echt bij.'

De tentoonstelling is tot en met 15 maart te zien in het atrium van het provinciehuis. Het is de bedoeling om daarna met de foto's door het land te reizen.