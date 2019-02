Deel dit artikel:













Meteoriet gezien boven Groningen én rest van Nederland Een meteoor (niet degene die vrijdagavond is gezien) (Foto: Robert Mikaelyan (Archief))

Heb jij net ook die enorme vuurbal in de lucht gezien? Het lijkt erop dat vrijdagavond rond tien over negen een meteoriet over ons land is gegaan.

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur

Op Twitter melden mensen vanuit heel Nederland dat ze de lichtflits hebben gezien. Er zijn meldingen vanuit Groningen, Delfzijl, Utrecht, Rijswijk, Zaandam, Apeldoorn, Venlo, Oss, Kerkrade en Amstelveen. 'Blauwe lichtkogel' RTV Noord-verslaggever Martin Drent heeft de meteoriet ook gezien in Stad: 'Het was een hele heldere, blauwe lichtkogel die naar beneden viel. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was, maar hij was veel hoger. Zag hem in zuidelijke richting. Was wat lager in de lucht, dus niet recht boven Groningen, maar wel heel helder en duidelijk.' Bij het KNMI kunnen ze nog niet bevestigen dat het om een meteoriet gaat. Via de dashcam Als je goed kijkt, is de meteoriet te zien op de beelden van de dashcam van Daniel op Twitter. Hij maakte deze beelden in de buurt van Delfzijl en Appingedam:

Het aantal meldingen op social media neemt toe:

Zelfs in het buitenland is de meteoriet gezien:

