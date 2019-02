Groningen houdt dubbel gevoel over aan gesprek met minister Wiebes

Met een dubbel gevoel keerden de Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties vrijdag terug uit Den Haag waar ze met gasminister Eric Wiebes (VVD) over de knelpunten in de versterking spraken.

Het was volgens betrokkenen een stevig gesprek met vooral groot chagrijn over het tekort aan capaciteit.

'Het was de bedoeling om helderheid te krijgen over de capaciteit voor de versterking. Maar het blijkt dat de Nationaal Coördinator Groningen die garanties nog niet kan geven', zegt voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging.

Er is vooral een gebrek aan mensen die na een inspectie berekenen hoe een huis versterkt moet worden. Bewoners moeten daardoor lang wachten tot hun versterkingsadvies klaar is.

Leegloop

Het gebrek wordt mede veroorzaakt door de leegloop aan deskundigen bij ingenieursbureaus. De afgelopen maanden zijn volgens betrokkenen honderden bouwkundige constructeurs vertrokken omdat tijdelijke contracten niet werden verlengd vanwege een gebrek aan opdrachten.

Nu de versterkingsopgave weer op gang moet komen, blijkt het lastig om op te schalen. Deskundigen hebben inmiddels een andere baan of zien het aardbevingsdosssier niet meer zitten.

Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat komt het gebrek aan capaciteit ook doordat de versterkingsplannen van de gemeenten verder gaan dan de oorspronkelijke plannen die zijn opgesteld. Volgens de regiovertegenwoordigers klopt dit beeld niet en is de beoordelingscapaciteit van de meest onveilige woningen ook nog niet volledig in orde.

Eindeloos getik-tak

'Het blijft zo een eindeloos heen en weer getik-tak', zegt secretaris Susan Top van de Groninger Gasberaad. 'Niemand weet hoeveel capaciteit er is. De NCG weet het niet en het CVW levert niet.'

Voor burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl is het reden om zijn versterkingsplannen nog even in de ijskast te houden. Hij liet eerder al weten dat de plannen voor zijn gemeenten klaar zijn, maar dat hij wacht tot hij voldoende garanties krijgt van de minister.

'Dat is na het laatste gesprek nog niet het geval', zegt Beukema. 'Ik zie dit dus als een tussenstand en wacht tot 11 maart wanneer we verder praten.'

Pure winst

Naast het chagrijn over de capaciteit, is er ook een positieve noot. De minister heeft de regio verzekerd dat de lokale plannen leidend zijn.

In de eerste plannen werd vooral uitgegaan van de meest onveilige woningen die als eerste versterkt worden. Maar de gemeenten willen dat waar mogelijk en noodzakelijk ook de minder onveilige woningen direct worden versterkt. Op die manier hoeven in sommige gevallen de aannemersbusjes niet meerdere keren dezelfde straat in.

'Daarmee laat hij zijn eigen plannen steeds meer los en dat is positief', zegt Van der Knoop. Burgemeester Beukema noemt het 'pure winst'.

Verder praten

De komende tijd gaan alle partijen hun best doen om de capaciteit te vergroten en verdere knelpunten op te lossen. In maart praten minister Wiebes en de regiovertegenwoordigers opnieuw met elkaar.

