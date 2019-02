Nachtelijke actie in Termunten: 'Helaas is ons dorp geruïneerd'

In Termunten zijn spandoeken opgehangen om aandacht te vragen voor de zandwagens die volgens inwoners schade veroorzaken aan wegen en huizen.

'Groninger Landschap, gefeliciteerd dat je de polder zo goed beheert. Helaas is ons dorp nu geruïneerd', staat te lezen op een van de spanddoeken in het dorp. Ook bij de historische brug Boog van Ziel wordt geprotesteerd, daar met de tekst 'De Boog in puin, dat maakt niet uit, want dit was een gemeentelijk besluit'.

Wagens met zand, aarde en schelpen rijden vanuit de Breebaartpolder door het dorp naar de uiteindelijk stortplaats. 'Zolang ze zich aan de snelheid houden, valt het mee', zegt dorpsbewoner Dick Sandifort.

Drukgolven

Hij zegt dat vooral de zandwagens voor problemen zorgen. 'Ik heb een verkeersdrempel voor de deur en door die drukgolven staat mijn huis te schudden. Woensdag hoorde ik tot drie keer gekraak in mijn huis en de stenen scheurden. Het valt niet mee, ik ga kijken hoe ik de schade vergoed kan krijgen.'

Oplossing?

Donderdagavond erkende wethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl dat er een fout is gemaakt. In de vergunningsverlening is geen verplichtige rijroute opgenomen.

De werkzaamhaden stilleggen is volgens de gemeente geen optie. Wel deed Menninga de belofte in gesprek te gaan met het Groninger Landschap en de aannemer om te kijken naar een oplossing.

Ultimatum

De bewoners stelden de gemeente donderdag een ultimatum. Bij het uitblijven van een oplossing voor maandagavond, zouden acties volgen. Onbekenden hebben hier dus niet op gewacht en nu al de daad bij het woord gevoegd.

Lees ook:

- Gemeente gaat diep door het stof voor 'Ziel' en Termunten

- Scheuren in woningen en een verzakte weg: Termunten is boos