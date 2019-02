Deel dit artikel:













Er hangt liefde in de stal; 'Valentijnskalfje' geboren Het kalfje met een hartje op z'n kop (Foto: Marthijs Veldthuis/RTV Noord)

Soms is timing alles. Bij boer Arjan Luyendijk (24) in Noordhorn was dit afgelopen donderdag het geval. Op Valentijnsdag werd daar een heus liefdeskalfje geboren met een hartje op zijn kop..

Geschreven door Marthijs Veldthuis

'Het is natuurlijk niet ongehoord, zo'n wit hartje op het voorhoofd', vertelt Luyendijk aan Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer. 'Maar het is wel een leuk toeval', vervolgt de jonge boer. Liefde in de lucht In tijden van boer zoekt vrouw vraagt Niemeijer zich wel wat af: 'Je bent een relatief jonge boer, hoe staat het zelf met de liefde?'. 'Goed!', zegt Luyendijk, inmiddels is zijn vriendin Kim Leemburg er ook bij gaan staan. Van kinderopvang naar kalfjesopvang 'Je moet maar net iemand vinden die zich kan vinden in het boerenleven', vertelt Luyendijk. Dat heeft hij in Leemburg wel gevonden: 'Ik werk bij een kinderdagverblijf, maar Arjan is binnenkort drie daagjes weg, dan pas ik op de kalfjes.' Trouwen? 'Je moet maar zuinig zijn op deze', stelt Niemeijer en vraagt zich af of er binnenkort dan ook een trouwerij komt. Luyendijk wuift verlegen het voorstel weg. Expeditie Grunnen Het team van Expeditie Grunnen na een kijkje bij het boer Arjan vanwege zijn valentijnskalfje. Vanavond zie je het hele gesprek in de uitzending. Vanaf 18:00 uur te zien op RTV Noord.