Bodembeweging wil alsnog excuses van politie

De Groninger Bodembeweging eist alsnog excuses van de politie voor het in haar ogen buitensporige geweld tijdens het protest in Farmsum, in augustus vorig jaar.

De conclusie van de politie dat het gebruik van de wapenstok bij dat protest 'buitenproportioneel' was, is voor de Bodembeweging niet afdoende.

'Wij zijn zeer teleurgesteld dat de politie gisteren geen excuses aanbood in haar verklaring', aldus vicevoorzitter Derwin Schorren. 'Wij betwisten namelijk of het ingrijpen van de politie wel rechtmatig was. Heeft de politie vooraf wel de juiste informatie gekregen over het protest bij Farmsum? Heeft men wel de juiste inschatting gemaakt? Het optreden van de politie heeft juist escalerend gewerkt, is onze mening.'

'Buitenproportioneel'

Ook actiegroep Code Rood is teleurgesteld in de verklaring van de politie. 'Het is goed dat de politie zegt dat het optreden 'buitenproportioneel' was, maar de politie is daarnaast toch tevreden over het verloop haar optreden', zegt woordvoerder Maarten, die niet met achternaam genoemd wil worden, namens Code Rood.

Henk Spiekman, die ook aanwezig was bij het protest in augustus vorig jaar, is eveneens boos over de eigen evaluatie van de politie.

'Die boosheid zit 'm in het feit dat het protest ontzettend gedemoniseerd is door de politie', stelt hij. 'Het optreden van de politie heeft me totaal verbijsterd. Er kwam onder meer een undercoveragent op mij af die mij ging testen hoe ik zou reageren. Je zag gewoon dat het uit de hand ging lopen. En nee, dat lag niet aan de demonstranten.'

Twaalf klachten

Er zijn in totaal 12 klachten ingediend tegen het handelen van de politie. Een deel van de klagers denkt na over vervolgstappen.

'Het is heel vers, maar het zou kunnen dat we gezamenlijk naar de Nationale Ombudsman stappen', zegt Spiekman. Schorren, namens de Bodembeweging: 'We beraden ons intern op vervolgstappen. De Nationale Ombudsman? Wanneer er geen excuses komen, zouden we ons dat kunnen voorstellen.' Ook Code Rood overweegt die stap: 'Ik sluit het niet uit.'

