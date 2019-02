Camera's geplaatst na nieuwe asbestvondst station Delfzijl (update)

Bij het station van Delfzijl is zaterdag in de vroege ochtend wederom asbest aangetroffen.

Een gespecialiseerd bedrijf, dat al bezig was met het opruimen van de vrijdag gevonden asbest, ontfermt zich ook over de vondst van zaterdag.

Wie er achter de nieuwe dumping van de abest zit, is nog onbekend. Vrijdag bleken actievoerders die zich verzetten tegen windmolenparken in de Veenkoloniën verantwoordelijk.

Zij hadden het voorzien op aannemersbedrijf Hoornstra uit Nieuw-Buinen. Dat bedrijf legt bij het station in Delfzijl een rotonde aan.

In de loop van zaterdagmiddag zijn camera's geplaatst in het stationsgebied. De beelden hiervan worden pas bekeken door politie en justitie als er iets is gebeurd. De camera's worden niet doorlopend in de gaten gehouden vanuit de meldkamer van de politie.

In een update van dit artikel is een uitleg van het cameratoezicht toegevoegd

