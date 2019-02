Deel dit artikel:













'Dit is echt terreur, de argeloze burger wordt hier de dupe van' (update) Wethouder IJzebrand Rijzebol afgelopen vrijdag bij het station in Delfzijl (Foto: ProNews/RTV Noord)

Wethouder IJzebrand Rijzebol van de gemeente Delfzijl is furieus over de nieuwe asbestdumping bij het station. 'Dit is echt terreur', zegt hij.

Na de vondst van asbest op vrijdag noemde Rijzebol de actie al 'verwerpelijk'. Zijn stelligheid is een dag later zo mogelijk nog groter. 'De argeloze burger wordt hier de dupe van. Als je op straat loopt en op asbest stapt en het stoft wat, dan krijgt iemand die achter je loopt dit binnen.' Zaterdagmiddag worden twee grote camera's geplaatst in het stationsgebied. Volgens Rijzebol dienen ze twee doelen: de daders pakken en herhaling voorkomen. Verslaggever Marten Nauta nam zaterdag poolshoogte bij het station. 'Ik vind het nogal wat dat je onschuldige burgers bewust blootstelt aan kankerverwekkende stoffen', zegt een vrouw die samen met haar moeder op een bankje van de zon geniet. 'Je bent niet helemaal goed bij je hoofd als je zoiets doet. En je schiet je doel voorbij. Het levert meer ergernis en irritatie op dan dat het je goodwill voor je eigen zaak waarvoor je het doet oplevert. Niet slim.' Dit artikel is aangevuld met een reactie van een inwoonster van Delfzijl Lees ook: - Opnieuw asbest gevonden bij station Delfzijl

