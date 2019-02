'Tijd voor één schadeloket dat ook voor Veendam geldt'

Het wordt tijd voor één schadeloket dat alle gevallen van mijnbouwschade behandelt. Dat is de mening van de Veendammer SP.

De partij wil in maart in de raadsvergadering hierover een voorstel indienen.

Raadslid Angelique Schoonewille ziet dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat overweegt om twee loketten in te voeren, het instituut Mijnbouwschade Groningen en de Commissie Mijnbouwschade.

Veendammer lobby

Maar Schoonewille wil dat het gemeentebestuur van Veendam een lobby opstart om alle schade als gevolg van mijnbouw onder het instituut Mijnbouwschade gaat vallen. Temeer omdat dit instituut uitgaat van de omgekeerde bewijslast, waarbij de bewoner niet meer hoeft aan te tonen dat de schade gevolg is van mijnbouwactiviteiten.

'Het is nu te onduidelijk geregeld, mensen uit onze gemeente die denken schade te hebben weten te vaak niet waar ze terecht kunnen. Wanneer ze denken dat de schade komt als gevolg van de zoutwinning, wordt de schade beoordeeld door een vertegenwoordiger van Nedmag. Dan is het alsof de slager zijn eigen vlees keurt', zegt Schoonewille.

Volgens haar kan het instituut de inwoners van het gebied weer hoop geven. 'Het provinciebestuur denkt er ook zo over. We hopen dat de rest van de raad in Veendam mee wil doen met ons voorstel. We komen er bewust op tijd mee, zodat we alle partijen de ruimte geven om aan de motie mee te schrijven.'