In beeld: De restauratie van de Ursuskerk

De Ursuskerk in Termunten staat al een tijdje in de steigers. Zaterdag kon het publiek de werkzaamheden van dichtbij bekijken. En dat liet verslaggever Wiebe Klijnstra zich geen twee keer zeggen.

Bouwkundige Christiaan Velvis vertelt wat er allemaal al is gebeurd. 'Al het stucwerk is eraf gestraald en de kerk staat vol met steigers. Tot aan de gewelven. Het glas in lood is eruit gewest, maar dat zit er inmiddels weer in. Buiten zijn ze met voeg- en stenenherstel bezig.'

'Geen strak geheel'

De wanden worden binnenkort afgewerkt met een kalklaagje. 'Zoals ze dat ook in de Middeleeuwen deden. Zodat je het muurwerk erachter ook nog ziet. Het wordt geen strak geheel.'

Bekijk hier de foto's die Wiebe Klijnstra maakte in en om de kerk.