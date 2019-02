Jong FC Groningen verslaat hekkensluiter Eemdijk

Jong FC Groningen blijft ongeslagen na de winterstop. Uit de eerste zes wedstrijden na de onderbreking werden twaalf punten gepakt. Zaterdagmiddag werd rode lantaarndrager Eemdijk met 2-0 verslagen.

Beide Groninger doelpunten vielen in Bunschoten voor de rust. Na een half uur spelen scoorde Matthijs Hardijk de openingstreffer na een voorzet van Daniel van Kaam en vijf minuten later scoorde Daniel Bouman op aangeven van Hardijk.

Slordige passing

In de tweede helft probeerde de thuisploeg aan te dringen met lange ballen, maar doelman Jan Hoekstra hoefde nauwelijks in actie te komen. De gasten legden een teleurstellende tweede 45 minuten op de mat met te veel slordige passes waardoor er geen grote kansen meer ontstonden voor de Groningers.

Goede eerste, matige tweede helft

'Een goede eerste helft en een hele matige tweede van onze kant', vatte coach Alfons Arts het duel kernachtig samen. 'In de eerste helft moeten we Eemdijk nog meer pijn doen, dat lieten we na. Na de rust deden we te weining met ons balbezit, dat was jammer.'

Negende

De ploeg van Arts stijgt door deze overwinning naar de negende plaats in de derde divisie met 33 punten uit 22 wedstrijden. Volgende week zaterdagmiddag is voor Jong FC Groningen middenmotor FC Lisse de tegenstander op sportpark Corpus den Hoorn.

