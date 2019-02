Expeditie Grunnen: wat is Subbuteo?

Expeditie Grunnen-onliner Marthijs Veldthuis struikelt al over het woord: Subbuteo. 'Maar wat is het, een soort sudoku', vraagt presentator Ronald Niemeijer.

Nee, Subbuteo is geen moeilijke vorm van sudoku en ook geen aziatische vechtsport. Subbuteo is een 'realistische vorm van tafelvoetbal', zoals Nico Marks omschrijft. Marks is speciaal vanuit Zutphen naar Hoogezand gekomen voor een landelijk toernooi van de balsport.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Wat een herriel die zuidelijke ringweg

- Lekker op de fiets op pad

- Er hangt liefde in de stal

- Wijnand heeft een prangende vraag voor een visser

- Gratis bankjes in Bedum

- De driewieler van Harrit: wordt vervolgd

- Opnieuw asbest gevonden bij station Delfzijl

