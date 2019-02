Live: FC Groningen domineert en staat met 1-0 voor door eigen goal van Van Beek

Mimoun Mahi in duel met Jeremiah St. Juste (Foto: Orange Pictures/Jan Westman)

FC Groningen is bezig met een uitstekende reeks. Na de winterstop werden drie van de vier gespeelde wedstrijden winnend afgesloten en stoomde de ploeg van coach Danny Buijs op naar de onderste middenmoot in de eredivisie.

De aangetrokken spelers bleken al snel een meerwaarde te zijn. Sierhuis is een uitstekend aanspeelpunt en fijne afmaker, El Hankouri scoorde de beslissende treffer tegen Feyenoord en Bruns en Bel Hassani zijn vaste basiskrachten. Paul Gladon moet het voorlopig met invalbeurten doen en de Japanner Ko Itakura wordt klaargestoomd voor het eerste elftfal.

Goede resultaten

Qua resultaten zit het de Groningers ook mee. Op eigen veld werden Heracles (3-0) en Vitesse (2-1) verslagen, in Tilburg werd Willem II aan de zegekar gebonden (1-2). Alleen op bezoek bij PSV werd een nipte nederlaag geleden met 2-1.

Mahi weer bij de selectie

Mimoun Mahi zit weer bij de selectie en zal ongetwijfeld spelen. De fijnbesnaarde aanvaller leek in het begin van afgelopen week op weg naar FC Zürich, maar dit ging niet door. De Hagenaar vertrekt aan het einde van het seizoen transfervrij naar deze club in Zwitserland.

Wisselvallig

Feyenoord is uiterst wisselvallig dit seizoen. Prima wedstrijden, 6-2 overwinning tegen Ajax, worden afgewisseld met onbegrijpelijke nederlagen (2-1 tegen Excelsior). Desondanks staat Feyenoord op de derde plaats met 42 punten uit 21 duels. Het gat met Ajax is elf punten, PSV verzamelde vijftien punten meer dan de Rotterdammers. Vorig weekend versloegen de rood-witten in de eigen Kuip De Graafschap eenvoudig met 4-0.

Liveblog

Zet FC Groningen de prima reeks na de winterstop voort en zetten de groen-witten het eigen stadion in vuur en vlam of gaat de ploeg van scheidend coach Giovanni van Bronckhorst met de punten aan de haal? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2)

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Doan, Memisevic, Reis, Bruns; Mahi en Sierhuis.

Feyenoord (4-3-3)

Vemeer; St. Juste, Martina, Van Beek, Verdonk; Clasie, Van Persie, Vilhena; Berghuis,

Jørgensen, Toornstra.

Scheidsrechter: Danny Makkelie

#grofey