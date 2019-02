Live: FC Groningen moet de tweede treffer zien te maken tegen uiterst pover Feyenoord: 1-0

FC Groningen staat bij rust met 1-0 voor tegen Feyenoord. Het enige doelpunt viel in de 26e minuut en kwam op naam van Sven van Beek die zijn eigen doelman Vermeer passeerde na een scherpe voorzet van Bruns.

Memisevic verdubbelde vlak voor de pauze deze voorsprong bijna, maar zijn harde schot ging net over het doel van Vermeer. Kan FC Groningen deze voorsprong verder uitbouwen of komt Feyenoord nog terug in de wedstrijd? Volg de ontknoping van dit duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2)

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Doan, Memisevic, Reis, Bruns; Mahi en Sierhuis.

Feyenoord (4-3-3)

Vemeer; St. Juste, Martina, Van Beek, Verdonk; Clasie, Van Persie, Vilhena; Berghuis,

Jørgensen, Toornstra.

Scheidsrechter: Danny Makkelie

#grofey