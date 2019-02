Deel dit artikel:













Marjolein uit Midwolda wint prijs bij bartendingwedstrijd: 'ik kon wel gieren' (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

'Ik kon het bijna niet geloven'. Vrijdagavond hoorde Marjolein Koning (21) uit Midwolda dat ze achtste is geworden in een internationale bartendingwedstrijd. Ze wint er een vierweekse cursus mee, in New York of Sydney.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Aan de wedstrijd deden volgens Marjolein zestig- tot zeventigduizend anderen mee. Overigens kon je alleen stemmen door je in te schrijven als deelnemer: het aantal serieuze gegadigden lag dus wel wat lager. Filmpjes Om een plekje bij de eerste elf te bemachtigen plaatste Marjolein de afgelopen weken filmpjes op Facebook, riep ze studiegenoten op om te stemmen en kreeg ze de hulp van twee cocktailbars uit Groningen. 'En ik heb heel veel hulp gekregen van mensen die ik helemaal niet ken. Ze zetten linkjes in hun eigen groepsapps en ze deelden mijn berichten. Dat heeft me gered en enorm geholpen.' New York of Sydney? Marjolein wil de cursus deze zomer volgen. Maar kiest ze voor New York of Sydney? 'Ik weet het nog niet. Eerst dacht ik aan Sydney, want daar is het lekker weer. Maar de zomervakantie is voor mij het handigst, en dan is het daar winter. Dus misschien is het toch handiger om naar New York te gaan.' Bijleren Cocktails maken kan ze al: dat bewijst ze tijdens het interview, als ze een mix maakt van whiskey, rauw eiwit en rode wijn. Op de cursus wil ze vooral bijleren. 'De trucjes, het gooien ermee. En de geschiedenis wil ik leren, net als de bijzondere cocktails. De standaard ken ik wel, op de cursus leer je de unieke.' Deuren open Marjolein wil na de cursus haar diploma gebruiken om de wereld te zien. 'Met dit diploma kan ik gaan reizen door heel Europa, en overal werken. En het bedrijf waar ik de cursus volg heeft heel veel contacten. Dus er gaan heel veel deuren open straks.'