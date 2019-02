Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Alles valt nu op de goede plaats voor Robert Post Robert Post viert zijn overwinning in Breda van december jongstleden (Foto: Orange Pictures/Albert van der Ploeg)

Lang, heel lang moest marathonschaatser Robert Post wachten op z'n allereerste zege. In december was het zover. In Breda kon hij juichen.

En vorige week kwam daar nog een overwinning bij. Met nipt verschil won hij in Enschede. Post grossierde de afgelopen jaren in podiumplaatsen. Het frustreerde, zo erg dat twijfelde over zijn loopbaan als topsporter. De juiste plek Verslaggever Henk Elderman sprak met Post over hoe alles nu op de juiste plaats valt. De belangrijke rol van zijn ouders en over de toekomst waarin hij met zijn huisgenoot Sjoerd den Hertog in één ploeg gaat rijden. Bevrijdend 'Het is bevrijdend, eindelijk de bevestiging van zie je wel dat Robert Post wedstrijden kan winnen', aldus de marathonschaatser.