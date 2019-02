Live: Donar - Feyenoord Basketball

De basketballers van Donar nemen het vanavond in MartiniPlaza op tegen Feyenoord Basketball. De Groningers staan vierde in de Dutch Basketball League, Feyenoord bezet de achtste plek.

Donar kwam in de competitie twee keer eerder uit tegen de Rotterdammers dit seizoen. Thuis werd Feyenoord dik met 90-59 teruggewezen, op bezoek in het Topsportcentrum in de havenstad werd een nipte overwinning uit het vuur gesleept: 77-79.

Trainen

Na deze wedstrijd kan de ploeg van coach Erik Braal de nodige patronen erin slijpen op de training want het eerstvolgende duel staat pas weer voor 2 maart op de rol. Dan speelt Donar uit tegen Den Helder Suns.

Het duel in MartiniPlaza begint om 19.30 uur en is te volgen via onderstaande livestream: