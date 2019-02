Donar geeft Feyenoord geen schijn van kans

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond een ruime overwinning behaald op Feyenoord Rotterdam. Na een 49-26 ruststand werd er gewonnen met 111-72.

Zonder de afgelopen week vertrokken LaRon Dendy en de aan zijn knie geblesseerde Shane Hammink moest Donar even een minuutje op gang komen, maar daarna ging het ook meteen los met driepunters van Rienk Mast en Jason Dourisseau: 11-0. Een driepunter in de buzzer van Jeroen van der List van Feyenoord zorgde voor een 20-13 tussenstand na het eerste kwart.

Scores Pasalic

Net als in het eerste kwart was de start van het tweede kwart voor Donar. Mede dankzij 11 punten van Drago Pasalic liep Donar uit naar 37-19. Arvin Slagter gooide daarna nog een driepunter raak: 40-19. De voorsprong werd uitgebouwd naar een verschil van 23 punten bij rust: 49-26.

Jeter naar de kant

Na ruim twee minuten spelen in het derde kwart moest Lance Jeter met 5 persoonlijke fouten aan de kant. Jeter kreeg na een actie van Van der List zijn vierde persoonlijke fout toegekend, maar Jeter gaf aan dat niet hij, maar een ploeggenoot de fout had gemaakt. Jeter protesteerde en kreeg een technische fout wat meteen zijn vijfde fout was. Feyenoord profiteerde van de verwarring en kwam terug tot 54-40.

Herstel

Donar herstelde zich echter weer en dankzij een driepunter van Dourisseau kwam het verschik snel weer boven de 20 punten: 61-40. Toen ook Ties Teeuwens van Feyenoord een technische fout kreeg, liep Donar verder weg, mede dankzij Teddy Gibson: 66-42.

Afgedaan

De scheidsrechters hadden voor de fans echter helemaal afgedaan toen Donar-coach Erik Braal drie minuten voor het einde van het derde kwart een technische fout kreeg. De thuisploeg liet zich niet van de wijs brengen en bereikte het einde van het derde kwart met een 80-56 voorsprong.

Pleit beslecht

Het pleit was definitief beslecht toen Van der List al snel in het vierde kwart zijn vijfde fout maakte en moest inrukken. Teddy Gipson ging daarna door met scoren: 85-58. Ondanks dat het duel allang was beslist, bleef Donar scherp en liet het de touwtjes niet vieren. Tim Hoeve was de man die namens Donar het 100e punt maakte: 100-63. Uiteindelijk wist Donar te winnen met 111-72.

Topscorers

Topscorer van Donar was Teddy Gipson met 21 punten. Draga Pasalic was goed voor 19 punten. De eerstvolgende wedstrijd van Donar is op 2 maart als de Groningers op bezoek gaan bij Den Helder Suns. Tussendoor spelen Arvin Slagter, Shane Hammink en Rienk Mast twee interlands met het Nederlands team.

