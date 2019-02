Coach Pinas debuteert bij Sparks met nederlaag

De aanstelling van Glenn Pinas heeft de basketbalsters van Martini Sparks zaterdagavond niet kunnen inspireren tot een overwinning. Op bezoek bij Loon Lions in Landsmeer gingen de Groningse vrouwen met 80-63 onderuit.

Pinas was er trots op dat zijn ploeg niet uitelkaar gevallen was na een lastig derde kwart. 'Toen hebben de meiden echt karakter getoond. De eerste helft was slecht, angstig. Dat hebben we uiteindelijk van ons af kunnen gooien en toch nog goed kunnen eindigen.'

Geen coach volgend seizoen

De ervaren trainer gaf ook aan volgend seizoen niet voor de groep te staan. 'Nee, absoluut niet. Ik ben erin gestapt omdat ik het mooi vind om iets terug te geven aan de sport die mij zoveel gebracht heeft.' Ook gaat Pinas zich niet bemoeien met het zoeken naar zijn opvolger. 'Daar zitten in het bestuur van Sparks hele capabele mensen voor', besluit Pinas.

Hekkensluiter

Het was alweer de veertiende nederlaag in vijftien duels voor de ploeg uit Haren die met twee punten onderaan in de Basketball League staat. Bij rust was het verschil met 44-24 al gemaakt.

Geen weg terug

Na de onderbreking liep de nummer twee op de ranglijst steeds verder weg bij de gasten. Na dertig minuten was het verschil opgelopen tot 31 punten: 69-38. Hierna was er geen weg terug meer voor Sparks hoewel de schade nog wel beperkt werd gehouden met een goed laatste kwart (11-25 in het voordeel van de gasten). Kirsten Simpson was topscorer bij de Martini Sparks met zestien punten.

