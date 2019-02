Brandweer zoekt naar kind wegens gestolen fiets bij sloot

De brandweer heeft zaterdagmiddag een sloot in Wildervank uitgekamd, omdat er mogelijk een kind in was verdronken. De zaak bleek anders in elkaar te zitten.

Aan het eind van de middag werd in de buurt van de begraafplaats aan de Dalweg 36 het fietsje gevonden, vlak bij de sloot. Omdat er mogelijk een kind in het water was beland, gingen brandweermannen met waadpakken de ondiepe sloot in. Uiteindelijk werd er niemand gevonden.

De politie nam de fiets mee en had de zaak vervolgens binnen uur opgelost. De fiets blijkt afgelopen dinsdag te zijn gestolen in Veendam. Hoe hij bij de sloot in Wildervank is beland, is onduidelijk.

Het gestolen fietsje



Foto: Politie