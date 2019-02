Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ansing trekt meer dan 100 vissen aan wal (Foto: Ramon Ansing)

Ramon Ansing is goed begonnen aan het WK feedervissen in het Zuid-Afrikaanse Bloemhof Dam. De Groninger won op de eerste dag in zijn sector. Hij ving meer dan 100 vissen, voornamelijk karper.

Hij staat daarmee tweede in het individuele klassement.

Eerste In het landenklassement staat Nederland op de eerste plaats. In totaal werd er ruim 159 kilogram vis gevangen door de Nederlanders. Voor elk land komen vijf vissers in actie.

Voorsprong Zondag is de tweede en tevens laatste dag van het kampioenschap. De voorsprong op nummer twee Hongarije bedraagt vijf punten. Lees ook: - Sportvisser Ramon Ansing 'feedert' op WK in Zuid-Afrika