Den Hertog kan Marathon Cup niet meer ontgaan

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog heeft zijn eindzege in de Marathon Cup geprolongeerd. De Groninger miste zaterdag in Dronten de slag en werd zeventiende, maar het gat met zijn naaste belager Crispijn Ariëns is onoverbrugbaar.

Het is voor de tweede keer in zijn carrière dat Den Hertog het eindklassement van de Marathon Cup op zijn naam schrijft. De dertiende wedstrijd werd gewonnen door de Nieuw-Zeelander Peter Michael. Hij versloeg in de eindsprint Daniel Nero die tweede werd, het brons ging naar Mats Stoltenborg.

Uitreiking Cup

Den Hertog is niet meer te achterhalen door Ariëns en zal bij de laatste wedstrijd in Leeuwarden op zaterdag 2 maart de Marathon Cup uitgereikt krijgen. Mats Stoltenborg is derde in het algemeen klassement. Stadjer Robert Post speelde in Dronten ook geen rol van betekenis, hij werd achttiende, en staat op de vijfde plaats in het algemeen klassement.

