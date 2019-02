'Periode waarin het niet liep is met één keer winnen niet voorbij'

Na twee nederlagen op rij wonnen de basketballers van Donar zaterdag eenvoudig van Feyenoord: 111-72. Tot tevredenheid van coach Erik Braal, die desondanks waakt voor te veel optimisme.

'Iedereen had een goede bijdrage', aldus Braal. 'Maar er zijn genoeg dingen die wij beter moeten doen. We komen uit een periode waarin het gewoon niet liep en die is zeker niet voorbij door één keer winnen. We hebben genoeg te trainen.'

Oranje-spelers

De komende twee weken ligt de competitie stil. Rienk Mast en Arvin Slagter spelen met Oranje tegen Litouwen en Polen. De overige spelers hebben een paar dagen vrijaf, waarna de training woensdag wordt hervat.

We hadden het gevoel dat de motivatie van Dendy niet zo was dat hij op korte termijn een bijdrage ging leveren Erik Braal - Coach Donar

LaRon Dendy is daar niet meer bij. Donar nam vlak voor het weekend per direct afscheid van hem. 'De play-offs en de bekerfinale komen er de komenden drie maanden aan en alle ogen zij gericht op: wil je hier zijn, wil je hier arbeid leveren, wil je hier energie insteken, wil je helpen?', legt Braal uit.

'Dat is een vraag naar iedereen geweest. Niet zo letterlijk, maar dat laat je in je gedrag zien. We hadden het gevoel dat zijn motivatie niet zo was dat hij op korte termijn een bijdrage ging leveren. Dan moet je een keuze maken.'

Lees ook:

- Donar geeft Feyenoord geen schijn van kans