Jasper van der Veen wint Leids Cabaret Festival

Geboren Stadjer Jasper van der Veen heeft het Leids Cabaret Festival gewonnen. De stand-upcomedian won de Juryprijs en werd ook door het publiek uitgeroepen tot winnaar.

Van der Veen groeide op in Groningen. Na zijn middelbareschooltijd vertrok hij naar Amsterdam.

Hij treedt met de winst van het Leids Cabaret Festival in de voetsporen van onder andere Najib Amhali en Javier Guzman. De laatste Groninger die het festival won, was Gijs van Rhijn. Hij won in 2011.

Samen met de twee andere finalisten mag Van der Veen van maart tot en met begin juni op Finalistentour langs ruim veertig theaters.

Lees ook:

- Groninger Gijs van Rhijn wint Leids Cabaret Festival (2011)