Warming-up: FC Groningen-Feyenoord

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer op de thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

De vorm: FC Groningen

FC Groningen is na de winterstop op dreef. Er werd drie keer gewonnen en slechts één keer verloren (PSV). Waar Groningen voor de winter erg veel moeite had met scoren lijkt dat probleem nu ook opgelost met acht doelpunten uit de eerste vier wedstrijden.

De doelpunten komen tot nu toe vooral van de nieuwe jongens. Samir Memisevic, Django Warmerdam en Ludovit Reis waren er aan het begin van het seizoen ook al bij. Verder scoorden Bruns (2x), Sierhuis (2x) en El Hankouri. Waar Groningen voor de winterstop nog erg afhankelijk was van Mahi, is dat na de winter een stuk minder het geval.

Deze week werd tevens bekend dat Mahi het seizoen afmaakt in Groningen. De Marokkaanse aanvaller was voor de winterstop bij de helft van alle Groningen doelpunten betrokken. Eerder maakte Mahi nog de belofte om te verlengen, zodat hij niet gratis de deur uit zou lopen, maar daar is hij van teruggekomen.

De vorm: Feyenoord

De Rotterdammers wonnen na de winterstop de thuiswedstrijden, maar buiten Rotterdam wist de ploeg van Giovanni van Bronkhorst nog niet te winnen. Tegen Zwolle (3-1) en Excelsior (2-1) reisde Feyenoord zonder punten terug richting Rotterdam.

Bij de Rotterdammers valt vooral op hoe wisselvallig de ploeg is. In de eigen Kuip kan Feyenoord van iedereen winnen, maar buitenhuis is het een stuk minder. Na de wedstrijd tegen Ajax, waarin werkelijk alles lukte, ging het een week later tegen Excelsior mis. Dat is eigenlijk tekenend voor Feyenoord.

Waar moeten we op letten?

Groningen speelde vorige week tegen Vitesse een matige wedstrijd. Vooral de tweede helft was slaapverwekkend, maar wat Groningen wel goed deed was geen kansen weggeven. Wat wel opvalt is dat het balletje voor de ploeg van Danny Buijs na de winterstop ineens goed lijkt te vallen. Een slechte wedstrijd wordt in de slotfase ineens gewonnen bijvoorbeeld.

En op die manier stijgt het vertrouwen van de ploeg. Tegen Vitesse had Groningen eigenlijk één echt goede fase van een minuut of tien. In die periode werd druk gezet, de tegenstander opgejaagd en werden er kansen gecreëerd. Lukt het Groningen bijvoorbeeld om vanmiddag een wat langere periode de betere ploeg te zijn?

Historie

FC Groningen en Feyenoord stonden 42 keer eerder tegenover elkaar in Groningen voor een wedstrijd in de eredivisie. Beide ploegen wisten vijftien keer te winnen en het werd twaalf keer gelijk. De laatste overwinning van FC Groningen is alweer even geleden. In 2011 werd het maar liefst 6-0 dankzij goals van: Tadic, Kieftenbeld, Andersson, Bacuna, van Dijk en Suk.

De 6-0 zege op Feyenoord in 2011



Blessures en schorsingen

Warmerdam (blessure), Zeefuik (twijfelgeval)

Opstelling FC Groningen

Padt; Handwerker, Chabot, Memisevic, Te Wierik; Reis, Bruns, El Hankouri, Doan; Sierhuis en Mahi.

