'Echt winterweer zit er niet meer in'

Slecht nieuws voor winterliefhebbers. De temperaturen liggen voorlopig nog 'veul te hoog'. Een echte winterperiode kunnen we volgens weervrouw Harma Boer wel op onze buik schrijven.

'In maart en april kunnen we malle prikken van de winter krijgen. Maar echt winterweer? Nee, dat zit er niet meer in', zegt Harma.

Boven de 10 graden

De komende week komt het kwik dagelijks boven de 10 graden uit, mogelijk richting het weekend zelfs nog wat hoger. Ter vergelijking: vorig jaar was het tegen die tijd (24 februari) amper boven nul.

Er volgden toen zelfs nog een aantal ijsdagen, waardoor Noordlaren op 1 maart nog een schaatsmarathon kon houden.

Milde februarimaand

Vorig jaar kwam het maandgemiddelde voor februari uit op -0,4 graden in Nieuw Beerta en Eelde en +0,7 graden in Lauwersoog. In de huidige februarimaand ligt de maandgemiddelde temperatuur respectievelijk op 5, 4,7 en 4,6.

