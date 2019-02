FC Groningen stijgt door knappe overwinning tegen Feyenoord naar 'het linkerrijtje'

FC Groningen is dankzij een 1-0 overwinning tegen Feyenoord gestegen naar de negende plaats in de eredivisie. De groen-witten waren de baas tegen de Rotterdammers en wonnen dankzij een eigen goal van Sven van Beek.

Groningen speelde een prima eerste helft, maar had wel de hulp van de gasten nodig om op voorsprong te komen. In de 26e minuut kwam Bruns goed door over de linkerkant, gaf een scherpe voorzet die door Van Beek onder druk in eigen doel werd gewerkt.

Net over

De thuisploeg rook bloed en was vlak voor rust dichtbij de tweede treffer. Memisevic kwam gevaarlijk mee op, de bal viel voor zijn voeten en de Bosniër haalde verwoestend uit. Het projectiel ging net over het doel van Vermeer die een aantal keer onzeker oogde door onnodige terugspeelballen van zijn verdedigers.

Betere ploeg

In de tweede helft was Groningen opnieuw de betere ploeg. Sierhuis was dichtbij een treffer na het nodige gezwoeg, maar Vermeer wist de situatie te bezweren. Feyenoord was enorm slordig en wist nauwelijks in de buurt te komen van doelman Sergio Padt. Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst probeerde het tij met wissels nog te keren, maar de gasten bleven ver ondermaats spelen.



Reuzensprong

Groningen maakt een reuzensprong op de ranglijst, van de dertiende naar de negende plek, nu met 27 punten uit 22 duels. Volgende week zaterdag wacht voor de equipe van trainer Danny Buijs de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Aftrap in Brabant is om 20.45 uur.

