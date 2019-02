Kupers en Voorrips lopen naar de titel op NK Indoor

Onze provincie is twee Nederlandse kampioenen rijker. Thijmen Kupers en Suzanne Voorrips (beide Groningen Atletiek) liepen zondag op de 800 meter naar de titel.

Kupers was veruit de snelste in de finale. Met een tijd van 1:47,63 liet hij Maarten Plaum 2,5 seconde achter zich. De andere Groninger in de finale, Bram Buigel, werd vierde.

Bij de vrouwen finishte Voorrips in 2:09,85. Regerend kampioene Danaïd Prinsen liet de finale schieten. De loopster uit Winschoten kampt al een tijdje met fysieke ongemakken. Om deze reden ontbrak ze vorige week ook bij het Groninger Sportgala.

