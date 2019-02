Expeditie Grunnen ziet een bikkel zwemmen

Er is geen wolkje aan de lucht, de zon straalt en het is ongeveer 14 graden op deze zondagmorgen. Heerlijk, maar om nou buiten te gaan zwemmen. Dat gaat Ronald, Teade en Joyce toch wat te ver.

Maar Jan Mark Blauwiekel gaat steevast twee keer in de week zwemmen in het Botjes Zandgat bij Zuidbroek. Dit doet hij omdat hij in de zomer meedoet aan de swimchallenge voor het UMCG Kanker Researchfonds.

Het water is nog snijdend koud, maar Blauwiekel loopt er zonder enige twijfel in. 'Alleen in het begin is het even heftig', vertelt hij. 'Dan voel je dat je ademhaling heel hoog is.'

Ook in Expeditie Grunnen:

- Dieren voeren met meneer Holtjer

- Roel en Janneke met het Groninger paard

- René verzamelt dromenvangers

- Country Line dancing

