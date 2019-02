Te Wierik: 'We hebben Feyenoord op alle fronten afgebluft'

Aanvoerder van FC Groningen Mike te Wierik zag dat zijn ploeg meer dan verdiend met 1-0 van Feyenoord gewonnen had. 'Dit was echt top, we hebben Feyenoord geen enkele kans gegeven.'

Het enige dat de ploeg zichzelf verwijten kon was dat ze niet meer doelpunten maakten. 'Ja, we hadden ruimer moeten winnen maar verder kan ik er niks op aanmerken', aldus een trotse captain. 'We moeten nu niet naast onze schoenen gaan lopen en de knop moet snel weer om naar NAC, maar hier mogen we natuurlijk wel even van genieten.'

Alles top

'Alles zat erin vandaag: passie, inzet, slidings. Het publiek stond er volledig achter. Hierdoor was het gewoon top. Iedereen heeft bergen werk verzet, ook de jongens voorin en op het middenveld. Daar begint het.'

Geweldige tackle

Tekenend was misschien wel de tackle in de laatste minuut die Jeffrey Chabot op Steven Berghuis uitvoerde. 'Dat is mooi om te zien. De trainer hamert er ook op, Berghuis zoekt altijd zijn linkerbeen. Daar pluk je nu de vruchten van.'

Beslissende actie

De beslissende actie van de middag werd gemaakt door Thomas Bruns. 'Ik probeerde mijn pass zo lang mogelijk uit te stellen om zo meer druk te geven op de verdediging van Feyenoord', legt Bruns uit. 'Ik zag Doan uit mijn ooghoek vrijstaan, dat was niet meer nodig.'

Alles gegeven

'Iedereen heeft alles gegeven, ik denk dat we verdiend gewonnen hebben en ongelooflijk veel strijd leverden.' Bruns kwam te spelen vanaf links terwijl hij normaal een centrale positie heeft. 'Dat was wel even wennen, maar ik heb mijn taken denk ik goed kunnen uitvoeren.'

Vier van de vijf gewonnen

Sinds Bruns bij de FC is aangesloten won de ploeg vier van de vijf wedstrijden. 'Dat had ik niet meteen verwacht, maar ik zag wel vanaf dag één dat er veel kwaliteit aanwezig was via bijvoorbeeld Doan en Mahi. Iedereen heeft het naar zijn zin, dat blijkt wel uit de manier waarop iedereen de zege vierde. Ook de wisselspelers die niet in actie kwamen. Een teken dat het goed zit', besluit Bruns.

Klapstoeltje

Doelman Sergio Padt had bijna een klapstoeltje mee kunnen nemen zondagmiddag. Hij hoefde nauwelijks in actie te komen. 'Ik had inderdaad bijna wel een vrije dag kunnen nemen haha', lachte Padt. 'Kippenvel hoe wij Feyenoord vanmiddag bij de strot gegrepen hebben. We hebben echt als team gespeeld.'

Driepunter

Danny Buijs pakte tegen Feyenoord voor het eerst als trainer van FC Groningen drie punten tegen een club uit de traditionele top drie. 'We hebben vandaag een goede partij laten zien. Het kwam er uit wat je van tevoren bedenkt. Het enige wat we onszelf kunnen verwijten is dat we niet meer gescoord hebben.'

