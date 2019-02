Be Quick geveld door verre inworpen van MSC

Be Quick heeft de overtuigende 5-0 zege vorige week tegen AWC geen vervolg kunnen geven. In Meppel was MSC zondagmiddag met 3-0 te sterk voor de formatie van coach Steven Wuestenenk.

De Groningers zakken hierdoor naar de dertiende plek in de hoofdklasse met 19 punten uit evenzovele duels. De gasten kwamen nog best goed uit de startblokken, maar de openingsgoal kwam op naam van MSC. Een verre ingooi tien minuten voor rust kwam voor de voeten van Justin Benjamins terecht die doeltreffend uithaalde.

Wissels

Wuestenenk probeerde in de tweede helft het tij te keren door twee keer te wisselen in de pauze. Dit leek succes op te leveren want de gasten dwongen vier grote kansen af die echter niet benut werden.

Afgestraft

Dit werd afgestraft door MSC. Na opnieuw een verre inworp ontstond er een scrimmage voor het doel van keeper Robert Smit. Danny Bijlsma behield het overzicht en zorgde zo voor de 2-0.

Gespeeld

Hiermee was de wedstrijd gespeeld. Benjamins tekende met zijn tweede doelpunt van de middag voor de 3-0 eindstand. Wuestenenk zag dat zijn ploeg was afgetroefd op snelheid en kracht voorin bij MSC.

Zuur

'Daar hebben we wel de hele week op getraind, wisten hoe zij speelden met veel fysiek geweld en lange ballen' verklaart Wuestenenk. 'Dat we dan toch in het mes lopen is zuur. Vooral aan het begin van de tweede helft krijgen we genoeg kansen om op gelijke hoogte te komen. We zijn niet dodelijk genoeg voor het doel van de tegenstander, daar hebben we het hele seizoen al last van.'

Programma

Volgende week zondag 24 februari staat voor de withemden de thuiswedstrijd tegen koploper SDO op het programma. Deze inhaalwedstrijd begint om 14:00 uur op sportpark De Esserberg.

