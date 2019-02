Lopend Vuur: Ik trek er tijdens de voorjaarsvakantie op uit

De voorjaarsvakantie is officieel begonnen. En het belooft een mooie week te worden, als we de weersverwachtingen mogen geloven. De hele week hebben we lente-achtige temperaturen die uitnodigen om erop uit te trekken.

De zomer- en de kerstvakantie zijn niet meer de enige momenten waarop we dat doen. Steeds vaker gaan we ook even weg tijdens de meivakantie of de herfstvakantie, maar hoe zit dat eigenlijk met de voorjaarsvakantie?

Ga jij op wintersport, op stedentrip of breng je een bezoek aan een museum? Of blijf jij gewoon lekker thuis? Omdat je dat fijn vindt of misschien omdat je geen geld hebt voor al die uitstapjes?

Ons Lopend Vuur van vandaag:

