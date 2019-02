Deel dit artikel:













Gewonde bij botsing op N33: weg is weer vrij (update) (Foto: Richard Degenhart/ProNews)

Bij een botsing tussen twee auto's op de N33 bij Appingedam is maandagochtend in ieder geval één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeluk raakten twee auto's beschadigd. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. De kruising was door het ongeval gestremd, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Tussen Appingedam en Siddeburen staat nog wel een file met langzaam rijdend en stilstaand verkeer, maar die neemt snel af.