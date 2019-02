Werk aan zuidelijke ring ligt op schema: 'We zijn woensdag zeker klaar'

De werkzaamheden die deze dagen worden uitgevoerd aan de zuidelijke ringweg, liggen op schema. 'Ze zijn zeker afgerond voor dinsdagnacht vier uur als de treinen weer gaan rijden', zegt Bert Kramer van Aanpak Ring Zuid.

Maandag en dinsdag rijden door de werkzaamheden geen treinen op de trajecten naar Assen en Hoogezand. In totaal worden vier viaducten gesloopt.

Nacht niet gewerkt

'We liggen zo op schema, dat we afgelopen nacht niet hebben gewerkt', zegt Kramer. 'In een brief aan omwonenden hadden we aangegeven dat we 24 uur zouden doorwerken. Maar als het niet echt nodig was, zouden we alleen overdag werken. Dat hebben we gedaan.'

Kramer denkt dat omwonenden weinig last hebben gehad van de werkzaamheden. 'Er zijn wel mensen die gebruik hebben gemaakt van ons aanbod om in een hotel te overnachten.'

Helperzoomtunnel

Kramer heeft meer goed nieuws, want het ziet er goed uit voor de Helperzoomtunnel. 'We hebben een goede kans om die er voor mei 2020 in te krijgen.'

In mei 2018 werd het plaatsen van de tunnel op het laatste moment afgeblazen, omdat de grond zich heel anders gedroeg dan op basis van alle onderzoeken en berekeningen werd verwacht.

Kramer: 'We hebben de onrustige ondergrond op de meter nauwkeurig laten onderzoeken en het lijkt erop dat het gaat lukken.' In mei 2020 wordt het spoor uitgebreid en moet de Esperantokruising voorgoed dicht.

