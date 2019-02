Proef met oplossen asbest in zoutzuur

Chemiebedrijf Lubrizol uit Delfzijl doet mee aan een proef waarbij asbest wordt opgelost in zoutzuur. Dat wordt op dit moment op kleine schaal uitgeprobeerd in Groningen en Rotterdam.

Het asbestmateriaal bestaat voor een groot deel uit kalkcement dat, eenmaal verpulverd, eenvoudig oplost in zoutzuur. Ook de asbestvezels zelf lossen daarbij op. Er blijft een asbestvrij product over dat toepasbaar is in de bouw.

Technisch haalbaar?

De proef richt zich vooral op de technische haalbaarheid van het proces. Zo wordt het verpulveren van het materiaal en de veilige verwerking ervan onderzocht. De proef duurt nog tot halverwege dit jaar. Daarna wordt het proces opgeschaald.

Gestort

Het zou een relatief goedkope manier zijn om van de jaarliijks pakweg 50.000 ton overtollig asbest in Noord-Nederland af te komen. Omdat de verwerking daarvan zo duur is, wordt het nu verpakt en gestort.

Reststroom

Ook voor Lubrizol is het een interessant experiment, want het bedrijf houdt jaarlijks 100.000 ton zoutzuur als reststroom over bij de productie van gechloreerd PVC. Dat moet nu worden geneutraliseerrd met kalk, maar dat zou ook kunnen met 15.000 á 20.000 ton asbest. Lubrizol zou op deze manier een derde van het asbest uit Noord-Nederland kunnen verwerken.