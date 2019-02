Rondje Groningen: Het was een leuke dag op kantoor vandaag...

Voor sommige mensen is het voorjaarsvakantie, anderen gingen goedgemutst naar het werk met de prestatie van FC Groningen in het achterhoofd.

1) De fans vandaag

Op verschillende werkplekken zal er een opwindend sfeertje zijn geweest vandaag, na de winst van Groningen op Feyenoord zondag.

2) High-fiven met Van Persie

Rotterdam reageert dus goed op Groningers, lezen we. Dat geldt voor Robin van Persie net zo. Deze video waarin hij alle mascottes in de spelerstunnel persoonlijk begroet, ging zondag viral.

3) Vier keer met Padt

Maar deze dame heeft haar eigen idool.

4) Er gaat niks boven Groningen

Laatste over de FC dan. Het AD is helder: Sierhuis, Reis en Chabot schoppen het tot het elftal van de week. De Telegraaf had in haar elftal van de week ook een plekje voor Ritsu Doan ingeruimd.

5) Befaamde kat op papier

Nu heeft studentenkat Doerak ook al een boek.

6) Oplageprobleem voor de krant

Het Dagblad van het Noorden heeft een Groningse en een Drentse voorpagina, en dat stuit Gietenaar Bé tegen de borst. Hij krijgt snel antwoord.

7) Maar waar is dat politieke fietscafé?

Tip: als je een evenement aankondigt, vergeet dan niet de locatie ervan. (Het blijkt trouwens wielrencafé Spaak in Stad.)

8) Niet te missen bord in de tuin

Bert Hadders uit Zuidbroek vat zijn gedoe met de bevingsschade en de NAM samen op een niet te missen bord.

9) Geen watervrees

De roerdomp, u heeft 'm vast wel eens tussen het riet zien schuifelen. Maar zwemmend? Dat beeld is voor ons ook nieuw.

10) We genieten even mee

Mooie provincieplaten - onder #daspasgrunnen en op Twitter.

10) Kan niet uit het hoofd

Voor de fotografen, nog een uit een foto en boodschap uit een grijs verleden:



