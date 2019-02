'Klant' steelt Mercedes van autobedrijf: 'Hij reed heel beheerst weg'

'Wij hebben zaterdag pech gehad. Ik kan het niet anders omschrijven', zegt Mark Middelwijk van Stadhuis Auto's in Hoogezand.

Het autobedrijf is op slinkse wijze bestolen van een grijze Mercedes CLA uit 2015.

Heel rustig

'Mijn collega wilde een klant - we kunnen hem nu wel een dader noemen - helpen', vertelt Middelwijk. 'De man had vragen over het navigatiesysteem. Om dat te kunnen starten, moet je de sleutel in het contact hebben. Mijn collega programmeert het systeem en vervolgens rijdt de man heel rustig weg. Er was niet eens sprake van een proefrit.'

Gefilmd

De autodief was afgezet door iemand anders. 'Ons geluk is dat het zaterdag heel helder weer was. De dader is van drie, vier kanten gefilmd met HD-camera's. Hij is dus goed in beeld. Ik hoop dat de politie daar iets mee kan.'

Signalement

Het gaat om een langere man van 1.85 of 1.90 meter. Hij was donker gekleed en droeg sportschoenen. Op zijn bovenhand heeft de man 'Vera' getatoeëerd. In de nek heeft hij een tatoeage van een letter: een R of een K. Mogelijk heeft dit iets te maken met de fanclub van NAC', vermoedt Middelwijk. 'De man sprak met een zachte g.'

'Wij blijven nu een beetje bedroefd achter', vindt Middelwijk. 'We gaan eerst maar eens een mooie auto op die lege plek zetten.'