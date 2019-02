Nieuw gipsrecyclebedrijf Farmsum levert handvol banen op

In Farmsum gaat volgende maand een nieuw recyclebedrijf van start dat gipsplaten, gipsblokken en gasbeton verwerkt tot herbruikbare poeders. Bij GipsRec kunnen vijf of zes mensen aan de slag.

Oprichter is Henk Top, mede-eigenaar van afvalverwerkingsbedrijf Top Milieu Services (TMS) in Noordhorn. Hij treft bij TMS veel gips aan in bouw- en sloopafval. Het meeste gaat vaak rechtstreeks naar de stort in Duitsland. 'Zonde, want na recycling is gips een breed inzetbaar product', stelt Top.

Jaarlijks 50.000 ton gips

GipsRec bouwt op dit moment een recycle-installatie in Farmsum, die onder meer wordt gefinancierd door het GROEIfonds van het Economic Board Groningen (EBG). Met de installatie denkt het nieuwe bedrijf jaarlijks 50.000 ton gips te kunnen verwerken.

Via milieudiensten, afvalsorteerbedrijven en sloopbedrijven komt GipsRec aan gips en gasbeton. Top: 'Bij voorkeur wordt dit al verwijderd voordat een pand wordt gesloopt. Op die manier kunnen we de kwaliteit van het gips zoveel mogelijk behouden. Juist hier in het aardbevingsgebied willen we kijken welke mogelijkheden er zijn bij het renoveren en slopen van huizen.'

Juist in het aardbevingsgebied willen we kijken naar mogelijkheden bij het renoveren en slopen van huizen Henk Top - GipsRec

Toepassing in landbouw

GipsRec denkt dat de gerecyclede poeders onder meer in de landbouw kunnen worden toegepast. 'Gipspoeder kan ervoor zorgen dat producten als bieten en aardappelen droger en zonder klei uit de grond komen', aldus Top.

Komende jaar brengt het bedrijf de mogelijke toepassingen binnen de landbouw in kaart. Ook wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan, dat deels vanuit de InnovatieregelinG van EBG wordt betaald.

