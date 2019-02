Deel dit artikel:













Misverstand: bewusteloos slachtoffer werd niét achterlaten (Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

Het is erg genoeg als je de veroorzaker bent van een ongeluk. En als dan ook nog over jou wordt verteld dat je het slachtoffer in de steek hebt gelaten terwijl dat niet zo is, dan is dat dubbel pijnlijk.

Het slachtoffer van het ongeluk is Jack de Wit. Hij kwam vorige week maandag ten val, nadat hij met zijn fietsstuur was gehaakt in het stuur van een meisje, dat werd voortgetrokken door een bromfietser. Alleen achtergelaten? De Wit verloor door de val het bewustzijn en raakte gewond aan zijn gezicht. Aanvankelijk werd gemeld dat hij alleen was achtergelaten en zo werd gevonden door ambulancepersoneel. Maar dat blijkt niet te kloppen. Het meisje dat het ongeluk heeft veroorzaakt, is wel degelijk bij het slachtoffer gebleven totdat de ambulance arriveerde. Nadat zij haar naam en telefoonnummer had doorgegeven, zeiden de ambulanceverplegers dat zij mocht gaan. Misverstand 'Een misverstand', zegt politiewoordvoerder Fred Kammenga. 'Wij waren er nog niet op het moment dat het meisje te horen kreeg dat ze mocht gaan. In de hectiek vergaten de ambulancemedewerkers de informatie aan ons door te geven.' Inmiddels zijn de plooien gladgestreken, zegt Kammenga: 'We hebben het slachtoffer en het meisje met elkaar in contact gebracht. Ze willen er onderling in goede harmonie uitkomen. Zo zien we het zelf ook het liefst.' Lees ook: - Wie liet deze man bewusteloos achter na een ongeluk?