Tractor brandt volledig uit in Stad Een tractor vatte vlam aan de Pleiadenlaan in Stad (Foto: Venema Media)

Aan de Pleiadenlaan in de stad Groningen is maandagmiddag een tractor in brand gevlogen. Dat zorgde voor zwarte rookwolken boven stadswijk Paddepoel.

De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig helemaal uitbrandde. De aanhanger die achter de tractor hing, lijkt te zijn gespaard. Hoe het uur kon ontstaan, is niet bekend.