Partij voor de Dieren wil geen Groningse proeven met 5G (update)

De Partij voor de Dieren in de provincie Groningen wil dat in Groningen niet wordt geëxperimenteerd met 5G-draadloos internet, tot is vastgesteld of de straling schadelijk is of niet.

'De uitrol moet stoppen totdat onomstotelijk vaststaat dat het niet schadelijk is', schrijft fractievoorzitter Ankie Voerman na eerder vragen te hebben gesteld in de Provinciale Staten.

Kanker en onvruchtbaarheid

Voerman baseert zich daarbij op het initiatief The 5G appeal, een in 2017 gezamenlijk ondertekend document waarin ruim 180 wetenschappers en dokters uit 35 landen aan de Europese Commissie vragen om uitbreiding van 5G-internet uit te stellen, tot er meer over bekend is.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de straling schadelijk is voor mens en dier Ankie Voerman - PvdD

'Zij waarschuwen ervoor dat de grotere blootstelling aan straling onder meer kanker en onvruchtbaarheid kan veroorzaken. De stralingsintensiteit is weer hoger dan bij de vorige 3G- en 4G-technieken. Er zijn sterke aanwijzingen dat straling schadelijk is voor mens en dier en dat het één van de oorzaken is van de schrikbarende afname van het aantal insecten.'

Proeven alleen binnen

De proef met 5G-technologie komt in Groningen moeilijk van de grond. Dat komt omdat de benodigde frequentie waarop uitgezonden kan worden, nu gebruikt wordt voor 'afluisterschotels' van Defensie in Burum. Proeven met 5G mogen daarom voorlopig alleen binnen worden gehouden.

'Geen aanleiding om te stoppen'

Voor Peter Rake van projectteam 5Groningen is er mede daarom 'absoluut geen aanleiding om te stoppen met testen. Ik voel me zelf op geen enkele manier in gevaar door dingen die we nu doen in het 5G Lab.'

Ik voel me zelf op geen enkele manier in gevaar door dingen die we nu doen Peter Rake - 5Groningen

Rake mist de nuance in de zorgen. 'Er worden een hoop aannames gedaan en angsten op één hoop gegooid. Bijvoorbeeld over de frequenties die worden gebruikt, het vermogen van de straling en het aantal antennes. Maar voor de beoogde 5G-frequentie zijn in Nederland helemaal niet veel extra antennes nodig, bijvoorbeeld.'

'Geen proefkonijn'

Hij baseert zich daarbij op onderzoeken van onder andere Agentschap Telecom en TNO. Die lijken PvdD dus niet te deren. Voerman: '5G is verre van een eerste levensbehoefte, dus laat Groningers geen proefkonijn zijn in een 5G proeftuin.'

Rake: 'Ik vind het jammer dat Partij voor de Dieren niet even bij ons heeft gevraagd hoe we werken. Ik nodig ze graag uit omdat alsnog te doen.'

Waarom 5G in Groningen niet van de grond komt De 5G-proeftuin in Noord-Groningen functioneert nog met de rem erop. Dat komt doordat het defensie-afluisterstation in Burum op dezelfde 3,5 GHz-frequentie opereert als het 5G-netwerk. De veertig schotels bij het Friese dorp onderscheppen er satellietcommunicatie mee in landen als Afghanistan. Met een actief 5G-netwerk in Noord-Groningen lukt afluisteren niet. Boven de lijn Amsterdam - Coevorden mag daarom 5G-communicatie niet worden gebruikt. Er zijn nog twee andere frequenties waarop 5G gebruikt kan worden, maar die werken minder goed. Omdat de 3,5 GHz-frequentie het meest efficiënt is, willen operators zoals telecompartijen eigenlijk alleen daarmee aan de slag. Het huidige 5G in Groningen is eigenlijk meer een stapeling van 4G-technieken.

15:40 uur: Dit artikel is bijgewerkt met een reactie van 5Groningen.

