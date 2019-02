In Delfzijl staan de goedkoopste huizen van Nederland

Met een gemiddelde koopsom van 142.300 euro staan in de gemeente Delfzijl de goedkoopste huizen van Nederland. Dat beweert de website woningmarktcijfers.nl op basis van kadastergegevens over 2018.

De site heeft een jaarlijkse lijst gepubliceerd van de gemiddelde huizenprijzen in de verschillende Nederlandse gemeenten.

Pekela gestegen

Jarenlang stond Pekela onderaan in deze lijst. Maar die gemeente is twee plekken gestegen en laat de voormalige gemeente De Marne en Delfzijl onder zich. De gemeente Oldambt is vierde van onderen, waarmee de laatste vier in de lijst Groninger gemeenten zijn.

De duurste huizen van Nederland staan in Blaricum. Daar kost een huis gemiddeld 902.000 euro.

Uit de cijfers blijkt verder dat er in onze provincie minder dan tien woningen zijn verkocht met een koopsom van meer dan een miljoen euro.

Toch lastiger aan huizen komen

Ondanks de prijzen, is het in Delfzijl steeds lastiger om aan een woning te komen, constateerden we vorig najaar.

Lees ook:

- Delfzijlster woningmarkt trekt aan: 'Zo hard heb ik niet eerder meegemaakt' (september 2018)

- WOZ-waarde woningen stijgt in hele provincie, op Pekela na (augustus)

- Grootste verschil in huizenprijzen tussen Groningen en rest van het land sinds 2005 (augustus)