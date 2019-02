Noorderzijlvest trekt verkiezingskrant terug: 'Inhoud is onder de maat'

Waterschap Noorderzijlvest brengt tóch geen verkiezingskrant uit voor de waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart. Volgens dijkgraaf Bert Middel voldoet de uitgave niet aan de verwachtingen.

De verkiezingskrant wordt geproduceerd door een extern bureau, maar het resultaat bevalt Middel slecht.



'Redactionele onzin'

'Er stond zoveel redactionele onzin in. Dat was inhoudelijk onder de maat. Dat viel op korte termijn niet meer te herstellen. Daarom is besloten de krant niet uit te brengen.'

Aan welke teksten Middel zich precies stoort, wil hij met oog op de bestuursvergadering van dinsdag niet kwijt. 'Er zijn schriftelijke vragen gesteld, die moeten we nog beantwoorden.'

'Politieke censuur'

De acht deelnemende partijen mochten elk een tekst met hun speerpunten aanleveren voor de krant. Dat de krant nu niet wordt uitgegeven, valt niet in goede aarde bij Peter van Mombergen, van de partij Betaalbaar Water.

'Omdat de verkiezingskrant wordt geschrapt nu de inhoud niet aan de verwachting voldoet, lijkt ons hier sprake van politieke censuur', zegt hij tegen RTV Drenthe. 'Door de verkiezingskrant zou namelijk een groot publiek kennis kunnen nemen van de standpunten van Betaalbaar Water, die afwijken van wat andere partijen te melden hebben.'

Ik heb de partijen meer voor schade behoed, dan dat ik heb veroorzaakt Bert Middel - Dijkgraaf Noorderzijlvest

'Niet naar partijteksten gekeken'

Volgens Middel is er beslist geen sprake van censuur. 'Dit besluit heeft niks te maken met de inhoud van de acht deelnemende partijen. Daar gaan wij niet over. Het zijn hun eigen teksten, we hebben er bij wijze van spreken niet eens naar gekeken.'

Kiezers niet benadeeld

Dat kiezers nu verstoken blijven van de standpunten van de acht partijen, vindt hij onterechte kritiek.

'Daar hebben ze voldoende andere mogelijkheden voor. Trouwens, ik denk dat ik ze juist meer voor schade heb behoed, dan dat ik heb veroorzaakt. Voor de opkomst van de verkiezingen zal het terugtrekken van de krant ook geen gevolgen hebben, verwacht ik.'

Het bureau dat de krant produceerde komt later nog met een reactie op de kritiek van het waterschap.