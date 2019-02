Muzikant overlijdt na voorstelling over Molukse geschiedenis

Muzikant Tommy Ferdinandus uit Appingedam is afgelopen vrijdag onverwacht overleden na de Molukse voorstelling 'Aan de andere kant', in Marum, waar hij aan mee deed. Het overlijden werd maandagmiddag op Instagram bekend gemaakt.

De muzikant werd vrijdagavond tijdens het spelen onwel. De voorstelling is daarop meteen stilgelegd. Een korte tijd daarna overleed Ferdinandus aan een hartinfarct. Hij werd 69 jaar.

Diepe rouw

Het theatergezelschap voerde na het overlijden haar andere voorstellingen afgelopen weekend niet meer op.

De groep verkeert in diepe rouw, maar probeert zichzelf toch te herpakken om de resterende voorstellingen in de Randstad te spelen, zegt projectleider Anne van Slageren.

'Zaterdag beginnen de reprises in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. Dat is erg kort dag en we weten nog niet of we dan al kunnen optreden, maar we hebben de voorstellingen nog niet afgezegd.'

Molukse geschiedenis

'Aan de andere kant' gaat over de behandeling die de Molukse KNIL-soldaten kregen, die in de jaren vijftig voor Nederland tegen de Indonesiërs vochten. Nederland kwam na deze oorlog zijn belofte niet na om de Molukkers een eigen staat te geven.

De voorstelling is het eerste deel van een drieluik waarvan het tweede deel dit najaar in première gaat. 'Aan de andere kant' was afgelopen najaar al opgevoerd op diverse plaatsen met een grote Molukse gemeenschap, zoals Marum, Appingedam en Bovensmilde, en ging daarna in reprise, inclusief voorstellingen in de Randstad.

