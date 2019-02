Bedrijven schrikken van asbestdreigement: 'Wij worden onterecht beschuldigd'

Noordelijke bouwbedrijven voelen zich ten onrechte aan de schandpaal genageld na de asbestdump bij het stationsplein in Delfzijl, afgelopen vrijdag en zaterdag.

Anonieme anti-windmolenactivisten hingen daarbij een pamflet op waarmee ze dreigen ook asbest te verspreiden bij andere bedrijven die 'een windconcentratiekamp faciliteren'.

'Huiswerk beter doen'

Vrijdag- en zaterdagochtend werd tot twee keer toe asbest gedumpt in Delfzijl door activisten die tegen de komst van windmolens zijn. Ze hebben het in eerste instantie gemunt op aannemer Hoornstra uit Nieuw-Buinen, die het stationsgebied van Delfzijl nu opnieuw inricht. Het bedrijf levert kranen aan KWS, betrokken bij de bouw van windparken in de Veenkoloniën.

Op het pamflet staan tien andere bedrijven die betrokken zouden zijn bij de bouw van windparken. 'Maar de activisten moeten hun huiswerk beter doen', zegt Kars Schuiling van Nico Transport uit Hoogezand.

Zielig gedrag

'Ik werd door een collega getipt dat we op de 'zwarte lijst' staan. Ik was verbaasd. We zijn nooit aan de slag geweest voor windmolens, maar worden hier onterecht van beschuldigd', aldus Schuiling.

Ook Willem Oosting van transportbedrijf Buist uit Valthe schrok van het pamflet: 'Ik kreeg ineens van allerlei kanten appjes van collega's. Wat een zielig gedrag.'

Vrachtwagens rijden langs windmolengebied

Eigenaar Chris Kremer van het gelijknamige Zand- en Grindbedrijf uit Emmen heeft al een vermoeden waarom ook hij - naar eigen zeggen onterecht - op de lijst staat:

'Onze vrachtwagens rijden geregeld langs de Drentse Monden, waar we een vaste afnemer hebben. Waarschijnlijk hebben de activisten ons daar gespot.'

Kremer vervolgt: 'Maar het is te absurd voor woorden. We hebben er nog geen uur gewerkt, er is nog geen kiepwagen van ons omhoog geweest en je wordt ervan beschuldigd.'



Als we hier op de boerderij wat horen, gaan we gelijk kijken. Maar wat kun je doen? Als ze willen, dan komen ze Beschuldigde bouwbedrijven

Extra waakzaam

De bouwbedrijven willen zich niet laten intimideren door de asbest-activisten. Ze hangen op voorhand geen camera's op bij bouwlocaties, zoals nu wel gebeurt op het station in Delfzijl.

Kremer en Oosting laten wel weten extra waakzaam te zijn: 'Als we hier op de boerderij wat horen, gaan we gelijk kijken. Maar wat kun je doen? Als ze willen, dan komen ze', zegt Oosting.

Niet anticiperen

Op het pamflet staan ook verhuurbedrijven als Boels, Verno (Leeuwarden) en Van Zandwijk (Herwijnen, Gelderland). Zij zeggen ook niks te maken te hebben met de bouw van windparken.

'Wij zijn slechts een verhuurder van heel veel materialen, daar is niet op te anticiperen', laat een woordvoerder van Boels weten.

Mogelijk meer aangiftes

Directeur Ben Timmermans van Hoornstra heeft aangifte gedaan, omdat zijn bedrijf direct werd getroffen door de asbestdump. De werkzaamheden lagen vrijdag de hele dag stil. Kremer gaat ook aangifte doen van smaad en laster.

Andere bedrijven hebben nog geen aangifte gedaan, maar sluiten niet uit dat alsnog te doen.

Laatste resten opgeruimd

De gemeente Delfzijl laat weten dat de laatste resten asbest maandag zijn opgeruimd. Her en der lag nog wat op het terrein van ProRail, dat niet toegankelijk is voor publiek. Ook zijn er camera's geplaatst in het stationsgebied.

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de protestacties en de dreigementen.

