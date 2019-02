Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man die onwel tegen huis aanreed, is overleden supermarkteigenaar Het ongeluk maandagochtend in Finsterwolde (Foto: Mark Heikens/ 112 Groningen)

De automobilist die maandagmorgen in Finsterwolde tegen een woning aanreed nadat hij onwel was geworden, is overleden.

Het gaat om een 55-jarige inwoner van Sappemeer. De man was de uitbater van de supermarkt in Finsterwolde. Zijn dood komt hard aan onder de Finnerwolmers, zegt een omwonende. De Sappemeerster stond bekend als een joviale man en was erg geliefd in het dorp, zegt hij. Lees ook: - Auto rijdt tegen huis in Finsterwolde