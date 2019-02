Seniorenflat in Stad wordt verlost van asbest

Er is maandag een start gemaakt om het asbest uit de Mercatorflat in Lewenborg te verwijderen. (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

In de Mercatorflat, in de stad-Groninger wijk Lewenborg, is maandag een start gemaakt met het verwijderen van asbest in de trappenhuizen. Tijdens het plaatsen van brandmeldsystemen, vorig week, werd het asbest aangetroffen.

'Na onderzoek bleek dat er asbest in drie trappenhuizen zat, het eerste wordt wordt vandaag gesaneerd', zegt Eefje Keuper, woordvoerder van Lefier. Woensdag volgt het tweede trappenhuis en volgende week - zo wordt verwacht - is het derde trappenhuis aan de beurt.

Meer tijd in beslag?

Mogelijk neemt de sanering van het derde trappenhuis wat meer tijd in beslag. 'In dat trappenhuis is een iets andere vorm van asbest aangetroffen dan in de andere twee. Dat zorgt ervoor dat er mogelijk meer werk moet worden verricht om het gesaneerd te krijgen.'

Het vierde trappenhuis, waar geen asbest is geconstateerd, kan door de bewoners van de flat gewoon nog worden gebruikt. Omdat daar nog niet was gestart met de aanleg van brandmeldsystemen, is dat trappenhuis nog 'schoon'. Flatbewoners, veelal senioren, kunnen hun woning ook met de lift bereiken.

Kabels

Het oude brandmeldsysteem werkte overigens nog prima, 'maar was aan een upgrade toe', vervolgt Keuper. 'Om de nieuwe brandmeldsysteem door te voeren, boorden we gaten om kabels te trekken. Maar dat gaat nu niet door vanwege het asbest. Om de upgrade alsnog door te voeren, maken we nu gebruik van de kabels van het oude systeem.'

Het bedrijf dat de saneringswerkzaamheden op zich neemt, hoopt de werkzaamheden per trappenhuis binnen twee dagen te kunnen afronden. 'We doen ons best om het asbest zo snel mogelijk weg te halen. Maar het belangrijkste is dat het helemaal schoon is, voordat we de trappenhuizen weer vrijgeven', besluit Keuper.

