Vier gezonde kinderen heeft Aukje Messchendorp uit Sappemeer. Maar voor haar gevoel heeft ze er vijf. Ook haar doodgeboren dochtertje Ramona hoort er wat haar betreft helemaal bij.

Ramona werd in 1985 als tweede van de vijf kinderen geboren, maar overleed nog voor de bevalling. De mogelijkheid, die sinds twee weken bestaat, om ook doodgeboren kinderen alsnog te laten registreren, kwam voor Messchendorp als geroepen.

'Ze hoort er nu bij, ze was altijd een papiertje en nu is ze er echt. Ze heeft voor mij altijd geleefd, maar bij anderen niet. En nu wel.'

Hectisch

Roderik Cazemier van den Berg, loketmedewerker bij de gemeente Groningen, merkt dat het storm loopt met aanvragen. 'Vooral de eerste dag was hectisch. We kregen veel telefoontjes met vragen over hoe het werkt.'

Volgens Van den Berg voegt het een extra dimensie toe aan zijn werk. 'Je krijgt veel emotionele verhalen te horen. We hebben zelfs gevallen van vijftig jaar geleden.' Volgens hem zijn mensen vooral blij met de erkenning.

Monumentje

Dat geldt ook voor Messchendorp. Op een uitstrooiveldje in Haren was altijd al een monumentje voor Ramona, die gecremeerd werd. Een lammetje aan het hek met een houdertje en een kaarsje. Messchendorp gaat er een keer per jaar langs.

We hebben mensen aan het loket gehad die precies op de veertigste verjaardag hun overleden zoon aan kwamen geven Roderik Cazemier van den Berg - loketmedewerker gemeente Groningen

'Ik vond altijd dat papiertje achterin het trouwboekje, dat hoort niet. Ze hoort in het boekje te staan. En dat is nu zo. Dus het is heel belangrijk. Ze hoort er nu echt bij, ik heb nu echt vijf kinderen.'

Op de geboortedag van Ramona doen Messchendorp en haar man niets bijzonders. 'Ik zeg vaak alleen tegen mijn man: Goh, ze zou vandaag jarig geweest zijn.'

Veertigste verjaardag

Bij Van den Berg blijven dat soort dagen ook hangen. 'We hebben mensen aan het loket gehad die precies op de veertigste verjaardag hun overleden zoon aan kwamen geven. Dat blijft je wel bij.'

Toch neemt hij zijn werk niet 'mee naar huis'. 'Ik kan het gelukkig redelijk loslaten na mijn werk. Al zal iedereen daar anders mee omgaan. Een speciale training daarvoor is er ook niet.'

Vooruitkijken

Voor Messchendorp en haar man was loslaten ook belangrijk. Na de geboorte heeft ze alles bijna direct weggedaan. 'Mijn man zei: van alles bewaren, dat moeten we niet doen, dan blijven we in dat verdriet hangen. Het is gebeurd, we moeten vooruitkijken.'

Ze hoort er nu echt bij, ik heb nu echt vijf kinderen Aukje Messchendorp

Vrij snel daarna kwam het derde kindje. Messchendorp: 'Dat hebben ze ons geadviseerd. Zelf hadden we de angsten, maar ze zeiden: hoe langer je wacht, hoe groter de angst wordt.'

Na Ramona volgden nog drie gezonde dochters voor Messchendorp en haar man. En nu staat Ramona ook eindelijk in het trouwboekje. 'Waar ze hoort.'

