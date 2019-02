Zivkovic zet voetbalcarrière voort in China: 'Voor alle partijen goed'

Zivkovic, hier nog in dienst van Ajax, gaat in China voetballen. (Foto: JK Beeld)

Richairo Zivkovic vervolgt zijn voetbalcarrière met onmiddellijke ingang bij het Chinese Changchun Yatai, dat uitkomt op het tweede niveau. Zijn huidige club, het Belgische KV Oostende, meldt dat op haar website.

De 22-jarige aanvaller zette zijn eerste voetbalstapjes bij FVV in Foxhol en kwam daarna in de jeugdopleiding van FC Groningen terecht. Hij maakte op 16-jarige leeftijd (en 88 dagen) zijn debuut voor de FC en is daarmee nog altijd de jongste debutant in de clubgeschiedenis.

Uitleenbeurten

Zijn ontwikkeling bij FC Groningen bleef niet onopgemerkt en Ajax telde in 2014 ruim twee miljoen neer om hem over te nemen. Zivkovic kon zijn belofte in Amsterdam echter niet inlossen en ook uitleenbeurten aan Willem II en FC Utrecht boden weinig soelaas.

KV Oostende nam hem in de zomer van 2017 over van Ajax, maar ook in België was zijn bijdrage beperkt.

'Transfer voor alle partijen goed'

'Soms zagen we wel degelijk flitsen van zijn talent, maar de grote doorbraak bleef ook bij ons uit', zegt technisch directeur Hugo Broos van Oostende.

Omdat Zivkovic bij de Belgen zwaar op de begroting drukte, kwam een transfer niet slecht uit. 'De transfer is voor alle partijen goed', vervolgt Broos. 'Wij krijgen een transferbedrag en Zivkovic krijgt een lucratief contract.'

Naar verluidt tekent de aanvaller een contract voor drie seizoenen. In dat tijdsbestek zou hij acht miljoen euro gaan verdienen.

